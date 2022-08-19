Автоэксперт Васильев предупредил водителей о новой схеме автоподстав с ручным тормозом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобильный эксперт Егор Васильев предупредил россиян о новой схеме мошенников. По его словам, на этот раз аферисты стали использовать торможение с использованием стояночного тормоза, которого достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости.

Все дело в том, что во время торможения стояночным тормозом на авто не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей.

Специалист отметил, что есть несколько способов избежать подобной автоподставы. Прежде всего стоит соблюдать безопасную дистанцию на дороге между транспортными средствами. Однако при движении в плотном потоке большое расстояние может вызвать негодование остальных участников движения или создать аварийную ситуацию. Об этом Васильев рассказал агентству "Прайм".

Автоэксперт отметил, что водителю нужно еще обращать внимание на автомобиль, который едет впереди, особенно, если он имеет признаки мелких аварий, затонирован, а его водитель двигается рывками.