Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью The Washington Post: вот в чем оказалась причина

Washington Post раскрыла настоящую причину разочарования украинцев в Зеленском Фото: REUTERS

Граждане Украине раскритиковали президента страны Владимира Зеленского за слова в интервью американской газете The Washington Post. Причиной послужило то, что политик признал, что был предупрежден США о планах РФ начать спецоперацию, но принял решение не сообщать об этом своему народу. Об этом издание пишет в опубликованной в четверг статье.

До этой недели "украинцы, видимо, воспринимали Зеленского как человека вне всякой критики,... который остался в Киеве, несмотря на риск личной безопасности", пишет The Washington Post.

Однако при этом глава государства в комментарии изданию объяснил, что не стал делиться с украинцами деталями неоднократных предостережений США поскольку это, по его мнению, привело бы к тому, что "пузырь лопнул и последовал бы целый шквал общественной критики беспрецедентного ... масштаба", говорится в публикации издания.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года.