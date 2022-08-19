Командир отряда "Троя" Новиков сообщил, что оснащенность ВСУ сократилась в несколько раз Фото: REUTERS

Техническую оснащенность ВС Украины в ходе российской спецоперации удалось снизить в десятки раз , заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

Он также отметил, что уровень оснащения украинских военных беспилотниками, тепловизорами и другими устройствами был очень высоким.

"Доходило до того, что в поле зрения до 20 единиц можно было насчитать… Прямо роями летали. Что касается тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых", - уточнил Новиков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.