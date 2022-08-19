В посольстве России заявили, что США выступают с огульными заявлениями по ситуации с Запорожской АЭС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты, выступая с огульными заявлениями по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить Россию. Об этом говорится в комментарии, распространенном 18 августа пресс-службой посольства России в Вашингтоне.

В тексте комментария отмечается, что в российской дипмиссии "обратили внимание на очередные огульные заявления администрации" по ситуации с Запорожской АЭС.

"Как считает Госдепартамент, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, в то время как военные РФ якобы применяют насилие в отношении сотрудников атомной станции", - отметили в пресс-службе посольства России.

При этом подчеркивается, что никаких доказательств этим фактам не приводится и о виновнике ситуации ничего не говорится.

"Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить Россию", - отметили в российской дипмиссии.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.