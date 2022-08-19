Член администрации Запорожья Рогов сообщил об усилении системы защиты ЗАЭС

Система защиты Запорожской АЭС была усилена из-за возможной попытки ВС Украины нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Система защиты АЭС была усилена, всех подробностей раскрыть не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, поскольку от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", - отметил Рогов.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.