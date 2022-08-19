Заслуженный учитель России Ямбург посоветовал родителям не учить первоклашек чтению и письму, а сделать акцент на другое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До старта нового учебного года остается совсем немного времени, и многие родители с волнением ждут 1 сентября. Речь идет про тех, у кого дети в этом году впервые пойдут в школу. Первый класс принесет множество забот и лучше, чтобы ученик и родители были к этому готовы.

Дети по разному относятся к необходимости посещать новое место: кто-то рад переменам, а кто-то наоборот, относится с недоверием. В любом случае, новая роль ученика – это стресс.

Заслуженный учитель России, академик РАО и директор московской школы № 109 Евгений Ямбург рассказал, нужно ли готовить ребенка к первому классу.

Новый этап жизни затянется на 11 лет, так что он требует подготовки. Маленький ученик должен привыкнуть к распорядку, влиться в коллектив. Нужно направить психику первоклашки в нужное русло. Прежде всего, сделайте акцент на способность концентрироваться - он должен уметь завершать начатые им дела.

- При этом нужно учитывать его возраст и не ставить перед ним задачи, которые требуют многочасового напряжения сил. Достаточно выбирать дела, которые реально выполнить примерно за 30 минут, - советует педагог в беседе с Пятым каналом.

При этом для тренировки подойдут как любимые занятия ребенка, так и не очень.

Следующий шаг - управление эмоциями и позитивное мышление. Многие ситуации в школе непредсказуемы, поэтому важно настроить первоклашку на нужный лад и предать уверенности.

К тому же, нужно развивать ответственность и силу воли. У ребенка должны быть мечты, цели и способность найти пути к их достижению. Внешнее стимулирование помогает в движении, но все таки наибольшая ценность порывов, которые идут изнутри.

А вот надо ли учить ребенка хорошо читать и писать? Этому могут научить и в школе, а куда важнее развить навыки верного мышления, умение рассуждать и анализировать информацию.

- Нужно развивать ребенка, водить в музеи и театры. Всегда можно включить диск со сказками, песнями или обучающими лекциями про краеведение. Способы времяпровождения очень важны, — считает педагог.

Не меньше внимания нужно уделять речи и умению общаться. Иногда «подвешенный язык» помогает даже избежать проблем.

- В первом классе у ребенка должны быть развиты мелкая моторика и монологическая речь. Эти навыки, например, развивают чтение, заучивание наизусть стихотворений и игра на пианино, — рассказал эксперт Ямбург.

Нужно не только уметь говорить, но и слушать, приводить аргументы своей позиции.

Спорт и физические нагрузки тоже имеют большое значение для здоровья, так что родителям нужно делать с детьми зарядку и играть в подвижные игры.

Тем временем, стоимость набора необходимых вещей для первоклассника в пределах инфляции повысилась на 13,91%, до 22 300 рублей, для первоклассницы — на 11,25%, до 26 800 рублей, сообщает ФАН.

В Минпромторге прогнозируют, что школьные товары должны подешеветь уже в сентябре. Цены пойдут вниз после традиционного подорожания перед началом нового учебного года, сообщает телеканал "360".