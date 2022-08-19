Кадыров объяснил, почему Зеленский не достоин объявления "кровной мести"

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому бессмысленно объявлять “кровную месть”, поскольку украинский лидер сейчас лишь выполняет приказы Запада. Об этом 19 августа заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

“Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, оценивая его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден исполнять чужие приказы”, - отметил глава Чечни в своем Телеграм-канале.

Также Кадыров отказался оправдывать действия Зеленского, подчеркнув, что “это лучшая его роль за всю актерскую практику”. Украинский лидер добровольно,как считает глава Чечни, стал клеточным кроликом, которого “выращивает на мясо и шкурку тот же Запад”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.