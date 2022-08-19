ФСБ задержала в Краснодаре россиянина за шпионаж в пользу Украины Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФСБ России задержала в Краснодаре россиянина - агента Службы безопасности Украины за шпионаж, об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - уточнили в ФСБ.

Как выяснилось,россиянин установил контакт с представителями СБУ.

"По их заданию за денежное вознаграждение он нелегально получал и передавал за границу сведения, которые могут быть использованы против безопасности России", - добавили в ФСБ.

Теперь задержанному по делу по статье о государственной измене грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Крыму ФСБ задержала шесть участников террористической группировки из Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.