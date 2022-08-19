В столице проводится капремонт с реставрацией в 15 домах-памятниках

Масштабное обновление по всей столице проходит ежегодно в разных зданиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Масштабное обновление по всей столице проходит ежегодно не только на улицах и в местах отдыха, но и в разных зданиях. В этот список входят и старинные дома-объекты культурного наследия. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в 15 таких строениях сейчас проводится капитальный ремонт и реставрация.

«Для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии», - отметил заммэра.

По его словам, каждое историческое здание требует индивидуального подхода во время ремонта и тщательной подготовки. Специалистам нужно максимально сохранить все особенности конструкций и декора. К примеру, уже завершается ремонт в доме №9 строение 1 по улице Волхонка постройки 1879 года. Для восстановления здания использовались современные технологии. Все началось с создания цифровой модели дома. Далее применили метод лазерного сканирования. Он помог максимально точно оценить, что именно было утрачено за сто с лишним лет «биографии» здания.

«Недостающие фрагменты лепнины воссоздали, используя 3D-моделирование, - уточнил Бирюков. - Все применяемые в рамках реставрации материалы и оборудование исключительно отечественного производства».

Заммэра пояснил, что городу потребовалась специальная программа софинансирования капремонта в домах-памятниках, поскольку некоторые здания из-за сложного архитектурного декора нуждаются в научной реставрации. Теперь благодаря субсидии уникальным строениям можно вернуть недостающие ценные детали. Например, лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.

Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ.