В бундестаге выступили за немедленный запуск “Северного потока - 2” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за то, чтобы работа трубопровода "Северный поток 2" была запущена немедленно.

"Федеральный министр экономики должен предпринять все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", - заявил представляющий Свободную демократическую партию Германии (СвДП) Кубики в комментарии RND.

Как подчеркнул немецкий политик, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает.

Ранее сообщалось, что в Германии опасаются полного отключения "Северного потока". Издание FAZ прогнозировало, что отключение "Северного потока" приведет к дефициту газа в Европе уже в июле 2022.

Также ранее сообщалось, что Германия провалила попытку закупки газа у Катара.