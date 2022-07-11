В Германии опасаются полного отключения "Северного потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии растут опасения, что Москва может окончательно отключить трубопровод «Северный поток», поставки по которому были остановлены из-за планового ремонта. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как передает издание, ранее приостановка голубого топлива не предвещала каких-либо сложностей, но на фоне ситуации на Украине все может измениться. Отмечается, что о возможности прекращении поставок часто говорят министр экономики ФРГ Роберт Хабек и многие его партнеры по коалиции.

В статье также говорится о том, что дальнейшее развитие событий зависит от настроений России, а именно того, сочтет ли она наиболее важным получение прибыли. По мнению авторов, если Москва поставит первоочередной задачей достижение успеха на Украине за счет давления на западные страны, то поставки газа могут окончательно прекратить.

Согласно прогнозам обозревателей, при полной остановки «Северного потока» газовый дефицит ожидает Европейский союз уже к концу лета этого года. При этом специалисты не исключают и более худший сценарий, когда Россия может перекрыть экспорт газа по всем направлениям, включая «Турецкий поток», отмечая, что в таком случае дефицит ударит по частным домохозяйствам.

Напомним, с понедельника, 11 июля, поставки российского газа по «Северному потоку» были временно остановлены на десять дней. Как сообщили в «Газпроме» речь идет о плановом ежегодном техобслуживании трубопровода.