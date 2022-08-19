Патрушев заявил, что в Казахстане и Узбекистане пытались устроить цветные революции

Николай Патрушев выступил с громким заявлением по поводу событий в Казахстане и Узбекистане Фото: пресс-служба президента РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал события в Казахстане и Узбекистане в 2022 году попытками цветных революций. Такое заявление он сделал,. выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

Как сообщает ТАСС, по мнению Патрушева, попытки цветные революций в Казахстане и Узбекистане были напрямую спровоцированы Западом.

Также, как полагает Патрушев, протесты и беспорядки, проходившие в Белоруссии в 2020 году, тоже были спровоцированы Западом ради смены действующей власти в этой стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично называл февральские беспорядки в Казахстане "беспрецедентным вызовом" для СНГ и ШОС. По его словам, российское руководство будет делать все для поддержки легитимно избранной власти в Казахстане. Путин пояснил, что события в Казахстане стали масштабным актом террористической агрессии, в котором были задействованы деструктивные силы как внутри страны, так и за ее пределами.