Эдгард Запашный пообещал забвение сбежавшим из России артистам

Эдгард Запашный выступил с резким заявлением по поводу звезд, покинувших Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский дрессировщик Эдгард Запашный считает, что уехавшим из РФ артистам будет легко найдена замена, а сами сбежавшие из страны звезды в итоге будут вынуждены влачить жалкое существование за рубежом.

"Если у нас сейчас уехал, например, тот же Максим Галкин, кто у нас там еще, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, я уверен, что эту нишу сейчас займет либо какой-то другой артист, либо появится кто-то из молодых. Так было всегда", - сообщил Запашный изданию Pravda.ru.

По словам Запашного, большого успеха за рубежом у уехавших артистов совершенно точно не будет - их концерты и выступления вряд ли станут пользовать популярностью. В связи с этим дрессировщик предполагается, что часть покинувших РФ звезд в недалеком будущем в итоге вернется в страну, но здесь им будут уже совсем не рады.

Ранее Запашный заявил о том, что уехавшая из России и живущая сейчас в Латвии актриса Чулпан Хаматова теперь вынуждена "работать за копейки". Кроме того, по словам Запашного, ради жизни в прибалтийской стране Хаматовой приходится выступать с антироссийскими заявлениями и осуждать свою родину. При этом денег, которые сейчас зарабатывает Хаматова, на жизнь ей не хватает, уточнил дрессировщик.