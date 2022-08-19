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Звезды19 августа 2022 9:20

Клип певца SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров

Композиция российского исполнителя получила большую популярность на YouTube
Александр КИСЛОВ
Клип SHAMAN стал крайне популярен на видеохостинге YouTube

Клип SHAMAN стал крайне популярен на видеохостинге YouTube

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клип российского исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Я русский" собрал на видеохостинге YouTube более 10 миллионов просмотров.

Ролик был размещен в Сети в июле нынешнего года, 10 миллионов просмотров он набрал к 18 августа.

Кроме того, другой видеоклип исполнителя "Встанем" к настоящему моменту просмотрели уже более 23 миллионов интернет-пользователей.

Также видео SHAMAN на песню "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира", обогнав при этом Джастина Бибера.

Ранее SHAMAN раскрыл секрет своего успеха. По словам исполнителя, он до сих пор не считает себя большой звездой шоу-бизнеса, но видит, что его музыка становится популярной среди россиян. SHAMAN отметил, что для того, чтобы получить такую популярность, необходимо долго и упорно работать над собой и развить свое твое творчество, ежедневно занимаясь самосовершествованием.