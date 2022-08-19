Клип певца SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров

Клип SHAMAN стал крайне популярен на видеохостинге YouTube Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клип российского исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Я русский" собрал на видеохостинге YouTube более 10 миллионов просмотров.

Ролик был размещен в Сети в июле нынешнего года, 10 миллионов просмотров он набрал к 18 августа.

Кроме того, другой видеоклип исполнителя "Встанем" к настоящему моменту просмотрели уже более 23 миллионов интернет-пользователей.

Также видео SHAMAN на песню "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира", обогнав при этом Джастина Бибера.

Ранее SHAMAN раскрыл секрет своего успеха. По словам исполнителя, он до сих пор не считает себя большой звездой шоу-бизнеса, но видит, что его музыка становится популярной среди россиян. SHAMAN отметил, что для того, чтобы получить такую популярность, необходимо долго и упорно работать над собой и развить свое твое творчество, ежедневно занимаясь самосовершествованием.