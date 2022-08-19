Сумма кешбэка для туристов на Дальнем Востоке увеличена до 40 тысяч рублей

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предельная сумма туристического кешбэка при бронировании отелей и санаториев на Дальнем Востоке увеличится с 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

"Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тыс. до 40 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе кабинета министров.

Как ранее писал сайт KP.RU, новый осенний этап акции туристического кешбэка стартует 25 августа 2022 года. Поехать в путешествие на условиях акции можно будет с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Таким образом, за отдых в сентябре, то есть в бархатный сезон, компенсацию от государства отпускники не получат. Как и за поездки в новогодние каникулы.

Продажа путевок в рамках осеннего кешбэка продлится до 10 сентября 2022 года включительно. Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют туры от 3-х ночей.

Минимальная стоимость поездки для получения кешбэка не установлена. Считаются и самые дешевые автобусные туры, и самые скромные гостиницы. Оплатить отдых надо онлайн картой "Мир". На нее в течение 5 дней вернется часть денег — 20%, но не более максимально установленной суммы.