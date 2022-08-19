В Кузбассе пройдет первый международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра»

В Кузбассе с 10 сентября по 30 октября пройдет первый Международный театральный фестиваль-форум. Его участниками станут профессиональные театры, студенческие, школьные и инклюзивные театральные коллективы из России, Белоруссии, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана.

«В Кузбассе активно строятся и реконструируются объекты культуры. В регионе многое делается и для развития театрального искусства, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - На базе нашего филиала РГИСИ будем обучать сценическому искусству детей со всей Сибири и Дальнего Востока, строим театр оперы и балета. Проведение фестиваля, на котором будут представлены уникальные театральные направления разных регионов России и зарубежья, станет хорошей основой для возрождения интереса к русскому театру».

Фестиваль откроется 10 сентября в ледовом дворце «Кузбасс». Каждая из семи недель форума будет посвящена отдельному жанру театрального искусства – драме, балету, музыке, инклюзивному театру, детским студиям. Всего запланировано около 400 мероприятий.