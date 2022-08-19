Боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 бежавших от боя солдат ВСУ

Боевики нацформирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, сообщили в Минобороны России.

"Для пресечения паники и устрашения личного состава ВС Украины националисты вооруженного формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады,оставивших свои позиции", - отмечается в сводке ведомства.

Напомним, 8 августа представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "Кракен" утратил боеспособность после авиаудара ВКС. Российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации бойцов этого формирования.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.