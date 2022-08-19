Глава Амурской области Василий Орлов: «Необходимо начать синхронизовать планы развития Благовещенска и Чигирей в единое целое»

Губернатор Василий Орлов встретился с жителями Чигирей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов 19 августа встретился с жителями расположенного рядом с Благовещенском поселка Чигири. Губернатор ответил на насущные вопросы сельчан, отметив, что существующие сейчас в Чигирях проблемы с водоснабжением и дорожной инфраструктурой необходимо решать комплексно.

«В селе не хватает социальной инфраструктуры, дорог. Вместе с тем, очевидно, что Чигири и Благовещенск находятся настолько рядом, что необходимо начать синхронизовать планы развития областного центра и Чигирей в единое целое, и отработать всю инфраструктуру, - подчеркнул Василий Орлов. - В частности, совместно проработать схему дорожно-уличного движения в районе «чигиринских полей», где идет большая жилищная застройка. Здесь планируется возведение до 500 тысяч квадратных метров жилья, строительство социальных объектов — поликлиник, ФОКа, школы, детского сада. В таком большом микрорайоне должна быть соответствующая дорожная инфраструктура. Построенная в прошлом году улица Василенко уже не справляется с существующей пропускной способностью».

Сейчас только у 32% жителей Чигирей в домах есть централизованное водоснабжение. Хаотичная частная застройка привела к тому, что многие домовладения невозможно подключить к центральной системе. Поэтому здесь будет обеспечено локальное водоснабжение: привозная вода либо собственный источник. Из-за активного строительства нового жилья уровень воды в домах понижается. Решением этой проблемы станет реконструкция городского водопровода «Благовещенск – Аэропорт». Завершить ее планируют в 2024 году.