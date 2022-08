Пользователи Twitter подобрали плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока"

Турбину для "Северного потока" решили "спасти от одиночества" составлением плейлиста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter откликнулись на предложение компании Siemens Energy по созданию плейлиста в Spotify для турбины "Северного потока", которая "стоит в одиночестве", ожидая отправки в Россию.

Одним из выбранных подписчиками треков стала композиция британской рок-группы The Clash под названием Should I Stay or Should I Go ("Должен ли я остаться или должен уйти").

"Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать", - гласит отрывок из песни.

Также в числе предложенных оказались композиции I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу") группы Queen, Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества") певца Эла Грина и Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной") группы Depeche Mode.

Как ранее писал сайт KP.RU, турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" готова к эксплуатации, однако до сих пор находится в Германии. В случае согласования всех вопросов, ее предполагается перевозить автомобильным транспортом.

Напомним, посольство России в Берлине заявило, что поставка в Германию турбины Siemens для газопровода "Северный поток" не соответствует условиям контракта. Как отметили в дипломатическом представительстве, российской стороне нужно подтверждение, что эта и другие турбины не подпадут под санкции.

Пока российский холдинг "Газпром" не получит эти документы, он не сможет принять эту турбину и отправить на ремонт другие агрегаты. Кроме того, в посольстве напомнили, что из шести турбин Siemens на газоперекачивающей станции "Портовая" функционирует только одна, поскольку остальные нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте или неисправны.