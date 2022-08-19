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Экономика19 августа 2022 10:59

Пользователи Twitter подобрали плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока"

С такой инициативой выступила компания Siemens Energy
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Турбину для "Северного потока" решили "спасти от одиночества" составлением плейлиста

Турбину для "Северного потока" решили "спасти от одиночества" составлением плейлиста

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter откликнулись на предложение компании Siemens Energy по созданию плейлиста в Spotify для турбины "Северного потока", которая "стоит в одиночестве", ожидая отправки в Россию.

Одним из выбранных подписчиками треков стала композиция британской рок-группы The Clash под названием Should I Stay or Should I Go ("Должен ли я остаться или должен уйти").

"Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать", - гласит отрывок из песни.

Также в числе предложенных оказались композиции I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу") группы Queen, Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества") певца Эла Грина и Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной") группы Depeche Mode.

Как ранее писал сайт KP.RU, турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" готова к эксплуатации, однако до сих пор находится в Германии. В случае согласования всех вопросов, ее предполагается перевозить автомобильным транспортом.

Напомним, посольство России в Берлине заявило, что поставка в Германию турбины Siemens для газопровода "Северный поток" не соответствует условиям контракта. Как отметили в дипломатическом представительстве, российской стороне нужно подтверждение, что эта и другие турбины не подпадут под санкции.

Пока российский холдинг "Газпром" не получит эти документы, он не сможет принять эту турбину и отправить на ремонт другие агрегаты. Кроме того, в посольстве напомнили, что из шести турбин Siemens на газоперекачивающей станции "Портовая" функционирует только одна, поскольку остальные нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте или неисправны.