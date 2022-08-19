Власти Таиланда разрешат туристам продлевать срок пребывания в стране Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Таиланда с октября по март разрешат иностранным туристам, в том числе российским граждан, продлевать срок пребывания для того, чтобы повысить доходы от туризма. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделал представитель правительственного центра контроля за ситуацией с коронавирусом (CCSA).

Как передает газета Bangkok Post, гражданам более 50 стран, в том числе из России, использующим для въезда визы и имеющим право находиться в стране до 30 дней, будет разрешено продлить срок своего пребывания до 45 дней. Туристы из еще 18 стран, которым имеют разрешение для безвизового въезда, смогут увеличить срок пребывания в стране с 15 до 30.

Отмечается, что власти Таиланда надеются на рост турпотока, который сможет помочь восстановлению экономики страны. «Мы стремимся продлить пребывание туристов в стране. Это позволит увеличить их расходы, оживит экономику и уменьшить воздействие пандемии коронавируса», - заявил представитель ССSA.

Напомним, с 1 июля текущего года российские граждане могут въехать в Таиланд с сертификатом о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до вылета.