Департамент природопользования и охраны окружающей среды посчитал статью в The Guardian экологической дезинформацией о Москве

Данные о качестве воздуха в Москве в иностранных СМИ недостоверны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы прокомментировал статью английского издания The Guardian «Исследование показало, что крупные города пострадали от загрязнения диоксидом азота».

Британцы назвали Москву и Санкт-Петербург одними из самых загрязненных городов мира наравне с Шанхаем и Тегераном, отметив, что концентрация опасных веществ воздухе в этих городах выше нормы. В столичном ведомстве назвали статью недостоверной, поскольку данные о качестве воздуха в столице взяты непонятно откуда. Достоверная информация есть в открытом доступе на портале mos.ru и любой желающий может с ней ознакомиться. В статье опубликовано, что среднегодовая концентрация диоксида азота в Москве в 2019 году достигала 40,2 мкг/м3, тогда как на самом деле этот показатель на четверть меньше. Сообщается, что среднегодовая концентрация диоксида азота в Москве в целом по городу в 2019 году составила 31 мкг/м3.

Отметим, что авторы статьи намеренно завуалировали использование неподтвержденных данных упоминанием Всемирной Организации Здравоохранения, в то время как на сайте ВОЗ нет таких данных. А данными российских ресурсов британцы почему-то воспользоваться не захотели. Более того, авторы материала умолчали о том, что концентрация вредных веществ в воздухе в других странах, к примеру, в ОАЭ или Румынии, еще выше, чем указанные показатели, однако по каким-то причинам умолчали об этом, сообщив негативную информацию только о России, Китае и Иране. Подчеркнем, что в Москве качество атмосферного воздуха контролируется в круглосуточном режиме на 56 автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), которые оснащены высокоточным оборудованием.

При этом высокая точность измерений московской системы мониторинга воздуха получила подтверждение в ходе интеркалибровки, проводимой под эгидой ВОЗ. По итогам 2019 года среднегодовые концентрации диоксида азота в Москве были ниже, чем в Париже, Лондоне, Гонконге, Берлине. Информация об этом также есть в открытом доступе. Диоксид азота - одно из наиболее распространенных загрязняющих веществ, является продуктом сгорания всех видов топлив и содержится в выбросах практически всех антропогенных источников. В Москве снижение загрязнения атмосферного воздуха, в том числе диоксидом азота, является приоритетным направлением экологической политики. В 2010 года в городе реализуется комплекс мер по снижению выбросов автотранспорта и промышленных предприятий.