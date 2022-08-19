В Херсонской области задержан причастный к гибели пяти человек наводчик ВСУ

Диверсанты ВСУ активизировали работу в Херсонской области, разгромлена одна из ячеек боевиков Фото: REUTERS

В Херсонской области силовики задержали двоих братьев, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на местное село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья.

"Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты", - цитирует ТАСС показания одного из наводчиков ВСУ, который признался в помощи украинским боевикам. Теперь мужчину и его брата ждут следствие и суд.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович публично признал, что украинское "контранступление на херсонском направлении", скорее всего не состоится. По его словам, заявления о возможном наступлении ВСУ нужны были лишь для поднятия боевого духа украинских солдат, но отношения к реальной ситуации на театре военных действий они не имеют. В связи с этим он призвал украинцев не ждать больших успехов Вооруженных сил страны на фронте в ближайшее время.