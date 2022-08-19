Генсек ООН Гутерриш сообщил об угрозе продовольственного кризиса из-за санкций против РФ

Антониу Гутерриш считает, что угроза всемирного голода вполне реальна Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гуттереш призывает обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не находятся под санкциями.

По его словам, без российских удобрений угроза мирового продовольственного кризиса в 2023 году станет вполне реальной. Ранее на часть российских удобрений Западом были наложены санкции.

По данным Reuters, Гуттереш сообщил, что "должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются ограничения".

Гутерриш считает крайне важной "зерновую сделку", которая была заключена в Турции, однако, по его мнению, этих мер недостаточно для того, чтобы преодолеть угрозу мирового голода, которая вполне может воплотиться в реальность уже в следующем году. Также Гутерриш ранее публично призвал как можно скорее смягчить ограничения, под которые попали калийные удобрения из РФ.