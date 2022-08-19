Власти Запорожья заявили, что спецслужбы Украины формировали агентурную сеть среди работников ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов завил, что в последние годы спецслужбы Украины активно формировали агентурную сеть среди работников Запорожской атомной электростанции (АЭС), поэтому, по его словам, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много.

Рогов отметил, что ранее были задержаны два корректировщика огня, однако обратил внимание на то, что рабочий коллектив станции очень большой, а работа со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), а также прочих украинских спецслужб и «карательных структур» действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко «велась все эти годы».

Как заявил Рогов, во время создания сети своих агентов украинские силовики нередко запугивали работников Запорожской АЭС. «Велика вероятность того, что на станции еще присутствуют люди, которые связаны с украинскими спецслужбами и взаимодействуют с ними», - приводит ТАСС его слова.