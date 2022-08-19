Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Украины в отношении Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона распространила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС), а также об их возможных последствий. Об этом сообщило постпредство России при ООН.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, в котором содержится информация о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС, а также их потенциальных последствиях», - говорится в заявлении, опубликованном на странице постпредства РФ в Twitter, где отмечается, что Киев готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС в пятницу, 19 августа.

В заявлении говорится о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирался посетить Одессу в рамках своей поездки на Украину с 17 по 19 августа текущего года, - поэтому к этой дате Вооруженные силы Украины (ВСУ) «планируют инсценированную провокацию катастрофы на АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и нарушении работы реактора».