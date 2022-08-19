Единственная турбина «Северного потока» будет остановлена на ремонт 31 августа 2022 года

Единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» заявил об остановке единственной турбины газопровода «Северный поток» на трое суток для проведения ремонт. Об этом компания объявила в пятницу, 19 августа, в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что турбина будет остановлена 31 августа текущего года. Соответственно, на это время будет приостановлена и транспортировка газа по данному газопроводу.

«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ», - сказано в заявлении компании.

В «Газпроме» отметили, что, согласно действующему контракту, данные работы будут выполнены совместно со специалистами компании Siemens. Российская корпорация также сообщила, что транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки после завершения ремонтных работ и отсутствия технических неисправностей агрегата.