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Экономика19 августа 2022 16:19

Единственная турбина «Северного потока» будет остановлена на ремонт 31 августа 2022 года

Ремонтные работы будут выполнены совместно со специалистами компании Siemens
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа 2022 года

Единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» заявил об остановке единственной турбины газопровода «Северный поток» на трое суток для проведения ремонт. Об этом компания объявила в пятницу, 19 августа, в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что турбина будет остановлена 31 августа текущего года. Соответственно, на это время будет приостановлена и транспортировка газа по данному газопроводу.

«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ», - сказано в заявлении компании.

В «Газпроме» отметили, что, согласно действующему контракту, данные работы будут выполнены совместно со специалистами компании Siemens. Российская корпорация также сообщила, что транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки после завершения ремонтных работ и отсутствия технических неисправностей агрегата.