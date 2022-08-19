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Политика19 августа 2022 17:04

США заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит Путин

Bloomberg: США заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит Путин
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит Путин

США заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит Путин

Фото: REUTERS

Белый дом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится на Бали, если российский лидер Владимир Путин посетит это мероприятие.

Как передает Bloomberg, в своем заявлении Совет национальной безопасности Белого дома напомнил слова президента США Джо Байдена.

«Как президент Байден сам публично заявил, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20», - приводит издание заявление Совета национальной безопасности Белого дома, где отметили, что если российский президент примет участие в саммите «Большой двадцатки», Вашингтон считает, что украинский лидер тоже должен присутсвовать на этом мероприятии.

Напомним, как заявил накануне президент Индонезии Джоко Видодо, который ранее провел телефонный разговор с российским коллегой, он ожидает, что Путин, а также председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре этого года.