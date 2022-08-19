Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой Фото: REUTERS

В пятницу, 19 августа, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Памфилова проинформировала Путина о подготовке к предстоящей выборной кампании. «Хочу подчеркнуть, что идёт она полным ходом, в штатном режиме и на сей момент без всякого рода сбоев», - заявила председатель Центральной избирательной комиссии.

По ее словам, главной задачей Центральной избирательной комиссии является повышение доверия к выборам и избирательной системе, поскольку это является «залогом легитимности и стабильности».

«Хочу честно сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными, вот это правда», - заявила глава ЦИК во время встречи с российским президентом.