Нутрициолог Нефедова посоветовала сделать пастилу и чипсы из больших запасов яблок Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-диетолог, нутрициолог и член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала, что из больших запасов яблок можно сделать пастилу и чипсы, которые можно будет есть в течение всего года.

«Я бы посоветовала два варианта. Первое — это сделать пастилу, что не так сложно: сделать пюре и отправить его в духовку. Ее можно есть кому угодно и круглый год. Пастила хранится долго, как сухофрукт. Второй вариант — это яблочные чипсы. Их очень удобно брать с собой, и хранятся они тоже долго», - сказала она в беседе с Lenta.ru

Нутрициолог рассказала, что при таких вариантах употребления фрукта в нем потеряется витамин C, однако остальные питательные вещества сохранятся.

Ранее диетолог Евгения Рахманова в беседе с "Пятым каналом" рассказывала, в день можно съесть два больших или три средних яблока. При выборе сорта необходимо обращать внимание на калорийность, потому что разные сорта имеют разное количество калорий. Кроме того, яблоки зависят от условий, в которых они были выращены.

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа, и совпадает он с православным праздником Преображения Господня. Наши предки собирали в этот день урожаи яблок. Плоды освящали в церквях и заготавливали на зиму. В Библии говорится, что именно в этот день Иисус Христос явил народу свою божественную сущность.