FT: экономика России справляется с санкциями лучше, чем ожидал Запад Фото: Александр КОЦ

Экономика России даже несмотря на введенные против страны санкции держится лучше, чем многие ожидали. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации издания отмечается, что быстрые действия, предпринятые Центробанком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, позволили стабилизировать рубль.

Кроме того, рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о возможности "обратного эффекта" введенных членами Европейского Союза против России санкций. Политик назвал антироссийские санкции "самыми жесткими", которые когда-либо вводились против страны такого масштаба и отметил, что страны, решившиеся применить подобные меры, должны быть в состоянии "переварить" ограничения.