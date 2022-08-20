Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал завершить переговорами конфликт на Украине

По мнению Генри Киссинджера, от последствий украинского кризиса сейчас страдает весь мир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, боевые действия необходимо как можно скорее завершить при помощи переговоров. Такое заявление отставной американский чиновник, возглавлявший Госдеп США в 1970-х годах, сделал в интервью телеканалу CNN.

"Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим", - полагает Киссинджер.

Ранее Киссинджер публично призвал украинские власти пойти на уступки Москве и вступить в переговоры с российским руководством. По его словам, украинскому президенту Владимиру Зеленскому и членам его команды необходимо четко понимать, что территориальные уступки просто неизбежны, если они хотят завершения спецоперации РФ.

В противном же случае по итогам специальной военной операция Украина и вовсе может потерять свой суверенитет (о чем ранее также публично предупреждал и президент РФ Владимир Путин).