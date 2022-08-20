Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика20 августа 2022 4:36

Во Франции признали, что Россия хорошо противостоит западным санкциям

France2: экономика РФ успешно противостоит санкциям Запада
Александр КИСЛОВ
Европейские журналисты начали признавать, что санкции против РФ оказались неэффективными

Европейские журналисты начали признавать, что санкции против РФ оказались неэффективными

Фото: REUTERS

Экономика России хорошо противостоит санкциям Запада, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогноза, передает французский телеканал France 2.

В первую очередь канал обращает внимание на то, что потребление рядовых россиян из-за западных санкций практически не изменилось, никакой речи о дефиците продуктов в РФ ни в коем случае не идет.

"Зайти в супермаркет в Москве - все равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился", — отмечают журналисты европейского СМИ, уточняя, что на данный момент нет никаких оснований говорить о том, что санкции приведут к "катастрофе" в российской экономике.

Ранее о неэффективность экономических санкций Запада против РФ открыто заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее мнению, обрушить российскую экономику введенные ограничения не смогли, Москва успешно справляется с последствиями даже самых жестких санкций Евросоюза и США.

Более того, Грибаускайте уточнила, что санкции точно не заставят российское военно-политическое руководство остановить спецоперацию на Украине и ни в коем случае не приведут к смене власти в РФ.