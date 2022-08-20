Профессор Томпсон заявила, что Запад ждет расплата за отсутствие российского газа

Отсутствие российского газа станет серьезнейшей проблемой для подавляющего большинства стран Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западу предстоящей зимой грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа. Об этом в своей колонке для британского издания Financial Times сообщила профессор политической экономии Кембриджского университета Хелен Томпсон.

"Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже оказались на пороге экономических и политических проблем", - полагает экономист. По ее мнению, избежать надвигающегося энергетического кризиса Западу будет крайне трудно.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что Европа сможет "продержаться" без российского газа не более полугода. В дальнейшем же европейские государства, оставшиеся без поставок газа из РФ, неизбежно столкнутся с серьезнейшими экономическими трудностями. преодолеть которые будет крайне сложно.

В связи с этим в МВФ предупредили об опасности введения жесткого газового эмбарго против РФ, так как оно окажет негативное влияние на страны ЕС.