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Экономика20 августа 2022 5:14

Профессор Томпсон заявила, что Запад ждет расплата за отсутствие российского газа

Мощный энергетический кризис на Западе может начаться уже предстоящей зимой
Александр КИСЛОВ
Отсутствие российского газа станет серьезнейшей проблемой для подавляющего большинства стран Запада

Отсутствие российского газа станет серьезнейшей проблемой для подавляющего большинства стран Запада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западу предстоящей зимой грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа. Об этом в своей колонке для британского издания Financial Times сообщила профессор политической экономии Кембриджского университета Хелен Томпсон.

"Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже оказались на пороге экономических и политических проблем", - полагает экономист. По ее мнению, избежать надвигающегося энергетического кризиса Западу будет крайне трудно.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что Европа сможет "продержаться" без российского газа не более полугода. В дальнейшем же европейские государства, оставшиеся без поставок газа из РФ, неизбежно столкнутся с серьезнейшими экономическими трудностями. преодолеть которые будет крайне сложно.

В связи с этим в МВФ предупредили об опасности введения жесткого газового эмбарго против РФ, так как оно окажет негативное влияние на страны ЕС.