В МИД России сообщили, что страна будет отказываться от "токсичных" доллара и евро

Российские власти намерены полностью устранить любую зависимость экономики страны от евро и доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена уходить от «токсичных» доллара и евро в инвестиционных и торгово-экономических связях с партнерами. Поводом для этого стало усиливающееся давление стран Запада, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«На фоне усиливающегося геополитического давления „коллективного Запада“ единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших „токсичными“ валют, в первую очередь доллара США и евро», — отметил высокопоставленный российский дипломат в разговоре с ТАСС, уточнив, что в ближайшее время Москва проведет масштабный переход на расчеты в альтернативных валютах.

Ранее о необходимости скорейшей тотальной дедолларизации экономики РФ заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, именно доллар является одним из важнейших элементов доминирования США на мировой арене, которому Россия может положить конец.

Костин уточняет, что Соединенные Штаты активно используют собственную валюту "в качестве оружия", поэтому РФ следует отказаться (или минимизировать) использование доллара в экономических процессах как можно скорее. Это станет большим благом для экономики России, добавил глава ВТБ.