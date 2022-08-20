В МИД РФ назвали бесперспективными попытки исключить Россию из ООН

Россия продолжит оставаться членом Организации объединенных наций, несмотря ни на какие призывы Украины Фото: pixabay.com

Попытки Запада исключить Россию из ООН и отозвать полномочия российских представителей заведомо бесперспективны и обречены на провал. Об этом информагентству РИА Новости сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

В ведомстве объяснили, что лишить страну членства в ООН может лишь генассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого с правом вето является Россия. Таким образом, как отмечают в российском МИДе, никаких возможностей реализации сценарии по "исключению РФ из числа членов ООН" просто нет.

Ранее с требованием об исключении России из ООН выступили украинские власти. Более того, президент Украины Владимир Зеленский и вовсе заявил о том, что Совету безопасности ООН необходимо "самораспуститься", если этот не исключит РФ из числа своих постоянных членов.

При этом ведущие западные лидеры подобные агрессивные призывы Зеленского публично поддерживать не спешат, обращая внимание на то, что Россия выступала одним из создателей Организации объединенных наций, поэтому ставить вопрос о ее исключении из столь важных органов вряд ли имеет смысл.