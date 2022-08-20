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Политика20 августа 2022 8:34

Шойгу назвал причины начала спецоперации России на Украине

Шойгу заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за угроз безопасности России
Александр КИСЛОВ
Сергей Шойгу назвал абсолютно обоснованным решение о начала военной спецоперации РФ на Украине

Сергей Шойгу назвал абсолютно обоснованным решение о начала военной спецоперации РФ на Украине

Фото: REUTERS

Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины. С соответствующим заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чём не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России", - сообщил он в ходе своего выступления на пленарном заседании проходящего в Московской области I Международного антифашистского конгресса.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что решение о проведении спецоперации на Украине было для него тяжелым. Тем не менее, по словам российского лидера, проведение СВО вызвано целым рядом важных причин.

Прежде всего, речь идет о защите мирного населения республик Донбасса от украинских военных и боевиков неонацистских нацбатальонов.

Как отметил Путин, на протяжении восьми лет жители ДНР и ЛНР терпели бесконечные издевательства со стороны Украины, ситуация переросла в настоящий геноцид населения Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим иного выхода, кроме как начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, у российского военно-политического руководства просто не было.