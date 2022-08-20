Минобороны сообщило, что ВСУ применили отравляющее вещество ботулотоксин против российских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества, сообщили в Минобороны РФ сегодня, 20 августа.

"На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы теракты с использованием против российских военнослужащих и мирных жителей химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военные, выполнявшие задачи возле населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих нашли отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В", - рассказали журналистам в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.