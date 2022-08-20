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Политика20 августа 2022 12:44

Минобороны сообщило, что ВСУ применили отравляющее вещество ботулотоксин против российских военных

Военнослужащие ВС России получили сильное отравление
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны сообщило, что ВСУ применили отравляющее вещество ботулотоксин против российских военных

Минобороны сообщило, что ВСУ применили отравляющее вещество ботулотоксин против российских военных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества, сообщили в Минобороны РФ сегодня, 20 августа.

"На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы теракты с использованием против российских военнослужащих и мирных жителей химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военные, выполнявшие задачи возле населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих нашли отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В", - рассказали журналистам в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.