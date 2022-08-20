ООН работает с США и Евросоюзом над устранением преград для экспорта продуктов из России

Антониу Гуттереш Фото: REUTERS

ООН работает вместе с США и Евросоюзом над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений, заявил, выступая в Совместном координационном центре генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.

"Санкции (против России – прим. ред.) не затрагивают продовольствие и удобрения. Но, конечно, частные компании подвергаются сдерживающему эффекту, есть некоторые препятствия и сложности, которые нужно преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов, - уточнил Гутерреш. - Могу сказать, что мы активно работаем в сотрудничестве с США и Евросоюзом с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия и это позволило осуществить то, что весьма важно для людей, особенно в развивающихся государствах".

Напомним, в Стамбуле 22 июля 2022 года состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Документ, который подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе, Одессы.

Ранее в Турции сообщили о начале работы по “продуктовой сделке”.

Также ранее Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.