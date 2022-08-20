Арестович отсутствует в списках советников офиса Зеленского

Алексей Арестович, фото: кадр видео

Алексей Арестович отсутствует в списках советников офиса Владимира Зеленского, сообщает издание "Український тиждень" ("Украинская неделя" - прим. ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса.

"Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента", - уточняется в материале издания.

Также отмечается, что в ответ на официальный запрос офис Зеленского предоставил перечень из 46 советников высшего руководства Украины, среди которых много других известных личностей, в частности, Михаил Подоляк, но Арестович в штате отсутствует.

Ранее Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США и Британия. Всего требуется минимум 60 РСЗО, уточнил советник главы офиса Зеленского.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.