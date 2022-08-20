Посольство России призвало США к равноправному взаимодействию по контролю над вооружениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия и Соединенные Штаты ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), некоторые вопросы уже урегулированы, сообщили сегодня, 20 августа, в российском посольстве в Вашингтоне.

"Между тем, ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров демонстрирует, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения очень мало", - отметили в дипмиссии, призвав США проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".

Ранее Россия призвала страны НАТО, особенно США, прекратить поставку вооружений на Украину. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в пятницу, 4 февраля 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.