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Политика20 августа 2022 17:17

Депутат Вассерман рассказал, как может измениться административное деление России

По его мнению, появится пара новых федеральных округов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Депутат Вассерман рассказал, как может измениться административное деление России

Депутат Вассерман рассказал, как может измениться административное деление России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Территории, которые могут войти в состав России, необходимо разделить на два федеральных округа: Новороссийский, куда может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

"По поводу административного деления: думаю, что появится пара новых федеральных округов. Один – Новороссийский – включит в себя, очевидно, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу, Тирасполь, в принципе, не исключено, что и Кишинев туда со временем войдет", - заявил Вассерман.

Также депутат считает, что "Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.