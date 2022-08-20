Депутат Вассерман рассказал, как может измениться административное деление России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Территории, которые могут войти в состав России, необходимо разделить на два федеральных округа: Новороссийский, куда может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

"По поводу административного деления: думаю, что появится пара новых федеральных округов. Один – Новороссийский – включит в себя, очевидно, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу, Тирасполь, в принципе, не исключено, что и Кишинев туда со временем войдет", - заявил Вассерман.

Также депутат считает, что "Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.