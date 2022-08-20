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Политика20 августа 2022 18:08

ВС Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС

Об этом сообщили в администрации Энергодара
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВС Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС

ВС Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС

ВСУ нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.

"Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. Согласно полученной информации, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции. Критические объекты станции не повреждены", - уточнил представитель администрации.

Также он добавил, что данные о пострадавших среди сотрудников станции в настоящее время уточняются.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.