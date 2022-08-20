В Севастополе сработала система ПВО Фото: REUTERS

Система противовоздушной обороны сегодня вечером, 20 августа, вновь сработала в Севастополе, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: поменьше снимайте и, тем более, выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - попросил он.

Ранее сообщалось, что система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном. В небе раздалось несколько взрывов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.