Над Оленевкой на полуострове Тарханкут в Крыму сработала ПВО Фото: REUTERS

ПВО отработала сегодня вечером, 20 августа, на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО, и украинские паблики начали сообщать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад", - отметил Крючков в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном. В небе раздалось несколько взрывов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.