ВСУ разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве Фото: REUTERS

Боевики украинских нацбатальонов заняли две школы в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Николаеве на территории школ № 36 (ул. Пограничная) и № 64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики нацбатальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом население прилегающих жилых кварталов в безопасные места эвакуировано не было", - уточнил Мизинцев.

Также он подчеркнул, что такого рода преступные действия киевского режима показывают безразличие к своим гражданам и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.