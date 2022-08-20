Во Франции удивились забитым полкам в российских магазинах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телеканал France Info выпустил сюжет, в котором показал забитые продуктами полки в российских магазинах.

Продовольствие в супермаркетах, как отмечают журналисты, в большом ассортименте, несмотря на санкции, введённые западными странами.

- Зайти в супермаркет в Москве - все равно, что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина, - сообщается в репортаже.

Корреспондент телеканала также обратил внимание на то, что ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок. Кроме того, в РФ даже не возникло дефицита товаров.

Накануне Financial Times писал, что экономика России несмотря на введенные против страны санкции держится лучше, чем многие ожидали. В публикации издания отмечается, что быстрые действия, предпринятые Центробанком России, позволили стабилизировать рубль.