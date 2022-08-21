Власти Запорожья опасаются, что киевский режим применит биологическое оружие

Власти Запорожской области ожидают, что Киев применит биооружие Фото: EAST NEWS

Киевский режим может применить биологическое оружие на освобожденных российскими войсками территориях. Соответствующее мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости в воскресенье, 21 августа 2022 года.

"К ядерному и химическому терроризму, может добавиться использование бактериологического оружия", - подчеркнул Рогов, обратив внимание, что на территории Украины располагались американские биолаборатории.

По его оценке, Киев "может пойти на любые провокации".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили отравляющее вещество ботулотоксин против российских военных. Оно поражает слизистые и даже в очень небольших дозах может приводить к летальном исходу. Отмечалось, что военнослужащие ВС России получили сильное отравление.

Напомним, предварительный анализ экспертов Минобороны России позволяет сделать вывод, что Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.

Военному ведомству удалось раскрыть схему, в которой звучат имена известных политиков США и названия ряда иностранных фармацевтических компаний, которые участвуют в вакцинации от коронавируса.