Огромный российский флаг подняли в самой высокой точке Херсона

Огромный российский флаг водрузили на самую высокую точку Херсона Фото: Кадр видео

Местные общественники водрузили огромный российский флаг на самую высокую точку Херсона – телевышку. Мероприятие приурочено к Дню флага России, который отмечают 22 августа.

Длина триколора составила шесть метров, ширина – четыре. По словам организаторов – это самый крупный флаг РФ на освобожденных территориях.

Отметим, что патриотические акции в честь Дня флага России проходят и в других регионах. Как сообщает "КП-Оренбург", в Оренбургской области 21 августа развернули огромный триколор. Флаг РФ длиной 1 300 метров претендует на звание самого длинного флага нашей страны.

Как пишет "КП-Москва", ко Дню российского флага, который отмечается в нашей стране 22 августа, улицы Москвы украсят полтысячи праздничных плакатов с изображением триколора. Они появятся на остановках общественного транспорта, на стендах для афиш и на билбордах.