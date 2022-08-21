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Политика21 августа 2022 10:07

Огромный российский флаг подняли в самой высокой точке Херсона

Триколор развернули на Херсонской телевышке
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Огромный российский флаг водрузили на самую высокую точку Херсона

Огромный российский флаг водрузили на самую высокую точку Херсона

Фото: Кадр видео

Местные общественники водрузили огромный российский флаг на самую высокую точку Херсона – телевышку. Мероприятие приурочено к Дню флага России, который отмечают 22 августа.

Длина триколора составила шесть метров, ширина – четыре. По словам организаторов – это самый крупный флаг РФ на освобожденных территориях.

Отметим, что патриотические акции в честь Дня флага России проходят и в других регионах. Как сообщает "КП-Оренбург", в Оренбургской области 21 августа развернули огромный триколор. Флаг РФ длиной 1 300 метров претендует на звание самого длинного флага нашей страны.

Как пишет "КП-Москва", ко Дню российского флага, который отмечается в нашей стране 22 августа, улицы Москвы украсят полтысячи праздничных плакатов с изображением триколора. Они появятся на остановках общественного транспорта, на стендах для афиш и на билбордах.