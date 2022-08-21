Экс-посол Украины Мельник заявил, что Берлин посадил Киев «на диету» в военном отношении

Андрей Мельник заявил, что Берлин посадил Киев "на диету" в военном отношении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник снова раскритиковал власти ФРГ за нежелание поставлять Киеву тяжелые вооружения. Мельник заявил, что Германия посадила Киев «на диету» в военном отношении. Об этом дипломат написал в воскресенье 21 августа в социальной сети Twitter.

«Уважаемое правительство, почему игнорируются призывы ваших собственных военных экспертов, которые требуют поставлять Украине гораздо больше тяжелых вооружений?

Почему Киев в военном отношении оставлен? На диете», - написал Андрей Мельник.

Андрей Мельник известен тем, что обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о поставках на Украину новейшего немецкого вооружения, часть из которых «ещё даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», тем самым подтвердив, что Украина фактически стала полигоном для испытания европейского оружия.

В то же время вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек заявил ,что никто не должен гордиться поставкой оружия Украине. Министр назвал поддержку Киева важным решением для Берлина, но призвал не забывать, что из-за оружия погибают люди, подчеркнув, что не стоит гордиться тем, что приходится направлять Украине вооружения. По его словам, данное решение Германии является «амбивалентным с точки зрения морали».