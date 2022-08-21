"Нет пустым тарелкам": в Берлине активисты провели митинг против бедности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники молодёжной организации Die Tafel Jugend и активисты движения #IamPoor устроили митинг перед Бундестагом, требуя у властей Германии оказать помощь бедным. Об этом сообщает РИА Новости.

Активисты вышли с пустыми тарелками к бундестагу, чтобы потребовать от властей регулярных пособий для нуждающихся, которые спасли бы этих людей от бедности.

На плакатах митингующих было написано "У бедности нет летних каникул", "Нет пустым тарелкам", "Здоровая еда не должна быть роскошью".

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, количество немцев, находящихся за чертой бедности, увеличилось в Германии. Как уточнил председатель Tafel Deutschland Йохен Брюль, с начала 2022 года из-за инфляции, пандемии и ситуации на Украине число людей, включенных в список Tafel, увеличилось примерно вдвое. Глава организации добавил, что некоторых приходилось вносить в списки ожидания, так как не хватало продовольствия и волонтеров.

До этого бургомистр Гамбурга Петер Ченчер заявил, что если Германия введет эмбарго на поставки российских энергоресурсов, то это нанесет огромный вред немцам, вплоть до нищеты. По его словам, ФРГ необходимо постепенно снижать зависимость от российских газа и нефти, не допуская катастрофы в собственной экономике.